На Київщині затримали чоловіка, який катував 4-річну дитину

Медики зафіксували численні синці та садна на голові й тілі дівчинки.

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На Київщині правоохоронці затримали кривдника малолітньої дитини, який систематично бив її та завдавав психологічних страждань.

Як повідомила поліція Київської області, 24-річний фігурант систематично бив, кричав та словесно ображав доньку своєї співмешканки.

Медики зафіксували численні синці та садна на голові й тілі дівчинки. Зловмисник завдав дитині не лише фізичних, а й психологічних страждань.

Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Зловмиснику також повідомили про підозру. У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

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