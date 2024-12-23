До Верховної Ради внесли законопроект про перейменування 103 місцевих загальних судів

«Ленінських» райсудів більше не буде – до парламенту внесли законопроект про перейменування більше ста судів в Україні.

«Московські», «ленінські» та «комсомольські» суди залишаться в минулому. У Верховній Раді 23 грудня зареєстровано законопроект 12351 про перейменування 103 місцевих загальних судів. Про це розповів голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.

Це стосується судів АРК Крим та м. Севастополь, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

«Приводимо назви судів у відповідність із законами «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», зазначив депутат.

Пропозиції щодо перейменування викладено з урахуванням проведених консультацій із Радою суддів України, місцевими та апеляційними судами відповідних областей, військово-цивільними адміністраціями відповідних областей, Уповноваженим із захисту державної мови в Україні, Українським інститутом національної пам’яті, представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та з урахуванням перейменування адміністративно-територіальних одиниць у яких розташовані відповідні суди.

«У Харкові, Херсоні, Кривому Розі, Запоріжжі та інших містах України, що героїчно протистоять ворожим атакам, ми назавжди закриваємо сторінку, де «московські» символи були частиною нашого життя та правосуддя» - підкреслив голова Комітету.

Автор: Наталя Мамченко

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