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Фіцо хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу, — Зеленський

14:20, 23 грудня 2024
Володимир Зеленський відреагував на зустріч Роберта Фіцо з Путіним.
Фіцо хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу, — Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з Володимиром Путіним в Москві. Заяву Глава держави зробив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Зеленський зазначив, що обоє не зробили жодних заяв і не відповіли на питання ЗМІ після розмови, бо вони бояться реакції громадськості.

«Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби.

Подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Лідери зауважили, що пан Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше навпаки – хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи, а це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу.

Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною», - написав Зеленський.

Президент України також додав, що Фіцо навіть відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності, «тобто для нього це питання не є питанням безпеки».

«Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцо.

Отже, його ключова мета – вести справи з Росією, і саме це йому вигідно. Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?», - заявив Володимир Зеленський.

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росія путін Україна Володимир Зеленський Словаччина

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