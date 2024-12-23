Военнослужащие ВСУ будут проходить новые курсы по выживанию в экстремальных условиях

Минобороны обновило требования к подготовке военнослужащих к действиям в экстремальных условиях.

Источник фото: tro.mil.gov.ua

Украинские военнослужащие будут проходить подготовку к действиям в экстремальных условиях по новому стандарту. Военнослужащие будут проходить курсы по выживанию, избеганию захвата в плен, устойчивости в плену и эвакуации (SERE) по новому военному стандарту. Подготовка состоит из трех уровней: базового, среднего и углубленного, каждый из которых имеет свои специфические задачи и методы обучения.

Новый стандарт утвержден приказом Министерства обороны Украины. Он сделан на основе стандарта НАТО и учитывает национальные особенности и боевой опыт Украины, приобретенный во время отпора агрессии РФ, указывают в Минобороны.

Военные будут проходить специализированную подготовку по следующим основным направлениям:

поисково-спасательная деятельность;

выживание;

избегание захвата в плен;

стойкость в плену;

подготовка с эвакуации;

переподготовка.

Защитники приобретут практические навыки выживания в различных средах, включая арктические, тропические, горные и пустынные районы. Особое внимание – организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава.

В Минобороны отмечают, что обучение будут проводить инструкторы SERE, которые будут проходить регулярную переподготовку.

«Принятие стандарта направлено на укрепление обороноспособности страны, повышение уровня подготовки военнослужащих и на содействие интеграции Вооруженных Сил Украины к стандартам НАТО, обеспечивая высокую взаимосовместимость с требованиями Альянса», - объяснили в Министерстве.

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