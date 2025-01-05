Эстонский парламент закрыл русскоязычную версию сайта

С 1 января парламент Эстонии больше не поддерживает сайт на русском языке.

Фото: ukrinform

С 1 января 2025 года парламент Эстонии, Рийгикогу, прекратил поддержку русскоязычной версии официального сайта. Решение было принято из-за низкой популярности этой версии среди посетителей, сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно сообщению, правление Рийгикогу утвердило это решение еще в ноябре 2024 года. Закрытие русскоязычного раздела направлено на оптимизацию ресурсов и отражает тенденцию уменьшения использования русского языка в государственном секторе Эстонии.

На сайте Рийгикогу остаются доступными версии на эстонском, английском и других языках, что обеспечивает удобство для международной аудитории.

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