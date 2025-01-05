Практика судов
  1. В Украине
  2. / В Украине

В WP обнародовали количество мобилизованных украинцев за год

16:37, 5 января 2025
Washington Post: в 2024 году Украина мобилизовала 200 тысяч новобранцев, но армия все еще испытывает дефицит.
В WP обнародовали количество мобилизованных украинцев за год
Фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение 2024 года Украине удалось мобилизовать около 200 тысяч новобранцев, однако армия до сих пор испытывает дефицит живой силы. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на оценки неназванных украинских и западных чиновников.

Издание отмечает, что украинские военные критикуют правительство за «медленную и несогласованную мобилизационную кампанию». По словам неназванных военнослужащих, мобилизация началась слишком поздно, когда многие подразделения уже были «серьезно неукомплектованы после месяцев боевых действий без ротации».

Кроме того, источники издания сообщают об увеличении случаев дезертирства, поскольку «людей заставляют воевать, а не мотивируют добровольно». По их словам, потери на оборонительных позициях оказались выше, чем во время наступательных операций.

Один из анонимных офицеров также раскритиковал задержку в мобилизации бывших заключенных, на которую Киев решился лишь недавно. По мнению офицера, это решение должно было быть принято раньше, как это сделала Россия еще в начале войны.

Украинские власти пока официально не комментировали эти утверждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор сможет продлить срок досудебного расследования до 6 месяцев без определения следственного судьи – законопроект Кабмина

Также законопроект предусматривает, что прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в случае непринятия процессуального решения или несовершения процессуального действия в предусмотренные законом сроки.

Инструменты для коррекции границ областей и районов и переименование общин – Виталий Безгин анонсировал реформу

«Изменение названия центральной усадьбы в пределах деколонизации не приводит к автоматическому изменению названия самой общины» – в «Слуге народа» анонсировали новые изменения относительно административно-территориального устройства.

«Непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке» – Верховный Суд отменил решение апелляционного суда

Апелляционный суд на стадии подготовки к апелляционному пересмотру приговора не осуществил меры по переводу апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке.

Соискатель профессионального высшего образования не освобождается от обязанности прохождения военной службы – Верховный Суд

Наличие отсрочки не освобождает от выполнения воинского долга, в том числе и от вероятности быть привлеченным к выполнению работ, имеющих оборонительный характер.

Как хотят реформировать юридическое образование и спасти его от упадка – получать юридическое образование должны только мотивированные и подготовленные граждане

Авторы Концепции реформы юридического образовования считают, что большинство из 100 тысяч соискателей высшего юридического образования даже не понимают, для чего они вообще учатся – кризис стал «общенациональным».

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду