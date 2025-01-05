В WP обнародовали количество мобилизованных украинцев за год

Washington Post: в 2024 году Украина мобилизовала 200 тысяч новобранцев, но армия все еще испытывает дефицит.

Фото: ukrinform

В течение 2024 года Украине удалось мобилизовать около 200 тысяч новобранцев, однако армия до сих пор испытывает дефицит живой силы. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на оценки неназванных украинских и западных чиновников.

Издание отмечает, что украинские военные критикуют правительство за «медленную и несогласованную мобилизационную кампанию». По словам неназванных военнослужащих, мобилизация началась слишком поздно, когда многие подразделения уже были «серьезно неукомплектованы после месяцев боевых действий без ротации».

Кроме того, источники издания сообщают об увеличении случаев дезертирства, поскольку «людей заставляют воевать, а не мотивируют добровольно». По их словам, потери на оборонительных позициях оказались выше, чем во время наступательных операций.

Один из анонимных офицеров также раскритиковал задержку в мобилизации бывших заключенных, на которую Киев решился лишь недавно. По мнению офицера, это решение должно было быть принято раньше, как это сделала Россия еще в начале войны.

Украинские власти пока официально не комментировали эти утверждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.