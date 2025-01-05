Практика судів
  1. В Україні
  2. / В Україні

У WP оприлюднили кількість мобілізованих українців за рік

16:37, 5 січня 2025
Washington Post: у 2024 році Україна мобілізувала 200 тисяч новобранців, але армія все ще відчуває дефіцит.
У WP оприлюднили кількість мобілізованих українців за рік
Фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Протягом 2024 року Україні вдалося мобілізувати близько 200 тисяч новобранців, проте армія досі відчуває дефіцит живої сили. Про це пише Washington Post, посилаючись на оцінки неназваних українських та західних посадовців.

Видання зазначає, що українські військові критикують уряд за «повільну та неузгоджену мобілізаційну кампанію». За словами неназваних військовослужбовців, мобілізація розпочалася занадто пізно, коли багато підрозділів вже були «серйозно неукомплектовані після місяців бойових дій без ротації».

Крім того, джерела видання повідомляють про збільшення випадків дезертирства, оскільки «людей змушують воювати, а не мотивують добровільно». За їх словами, втрати на оборонних позиціях виявилися вищими, ніж під час наступальних операцій.

Один із анонімних офіцерів також розкритикував затримку в мобілізації колишніх ув’язнених, на яку Київ вирішився лише нещодавно. На думку офіцера, це рішення мало бути ухвалене раніше, як це зробила Росія ще на початку війни.

Українська влада поки офіційно не коментувала ці твердження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор зможе продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців без ухвали слідчого судді – законопроект Кабміну

Також законопроект передбачає, що прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у разі неприйняття процесуального рішення або невчинення процесуальної дії в передбачені законом строки.

Інструменти для корекції меж областей та районів і перейменування громад – Віталій Безгін анонсував реформу

«Зміна назви центральної садиби в межах деколонізації не призводить до автоматичної зміни назви самої громади» – у «Слузі народу» анонсували нові зміни щодо адміністративно-територіального устрою.

«Незрозуміло, яким чином суд розібрався у змісті апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою» – Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду

Апеляційний суд на стадії підготовки до апеляційного перегляду вироку не здійснив заходів для перекладу апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою.

Здобувач фахової вищої освіти не звільняється від обов’язку проходження військової служби – Верховний Суд

Наявність відстрочки не звільняє від виконання військового обов`язку, у тому числі і від вірогідності бути залученим до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Як хочуть реформувати юридичну освіту і врятувати її від занепаду – отримувати правничу освіту мають тільки вмотивовані та підготовлені громадяни

Автори Концепції реформи правничої освіти вважають, що більшість зі 100 тисяч здобувачів вищої юридичної освіти навіть не розуміють, для чого вони взагалі навчаються – криза стала «загальнонаціональною»

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду