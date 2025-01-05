У WP оприлюднили кількість мобілізованих українців за рік

Washington Post: у 2024 році Україна мобілізувала 200 тисяч новобранців, але армія все ще відчуває дефіцит.

Фото: ukrinform

Протягом 2024 року Україні вдалося мобілізувати близько 200 тисяч новобранців, проте армія досі відчуває дефіцит живої сили. Про це пише Washington Post, посилаючись на оцінки неназваних українських та західних посадовців.

Видання зазначає, що українські військові критикують уряд за «повільну та неузгоджену мобілізаційну кампанію». За словами неназваних військовослужбовців, мобілізація розпочалася занадто пізно, коли багато підрозділів вже були «серйозно неукомплектовані після місяців бойових дій без ротації».

Крім того, джерела видання повідомляють про збільшення випадків дезертирства, оскільки «людей змушують воювати, а не мотивують добровільно». За їх словами, втрати на оборонних позиціях виявилися вищими, ніж під час наступальних операцій.

Один із анонімних офіцерів також розкритикував затримку в мобілізації колишніх ув’язнених, на яку Київ вирішився лише нещодавно. На думку офіцера, це рішення мало бути ухвалене раніше, як це зробила Росія ще на початку війни.

Українська влада поки офіційно не коментувала ці твердження.

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