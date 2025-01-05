Естонський парламент закрив російськомовну версію сайту

З 1 січня парламент Естонії більше не підтримує сайт російською мовою.

Фото: ukrinform

З 1 січня 2025 року парламент Естонії, Рійгікогу, припинив підтримку російськомовної версії офіційного сайту. Рішення ухвалили через низьку популярність цієї версії серед відвідувачів, повідомляє ERR із посиланням на пресслужбу парламенту.

Згідно з повідомленням, правління Рійгікогу затвердило це рішення ще в листопаді 2024 року. Закриття російськомовного розділу спрямоване на оптимізацію ресурсів і відображає тенденцію зменшення використання російської мови в державному секторі Естонії.

На сайті Рійгікогу залишаються доступними версії естонською, англійською та іншими мовами, що забезпечує зручність для міжнародної аудиторії.

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