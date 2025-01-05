Помер віслюк Перрі, який став прототипом героя із «Шрека»

Віслюк Перрі, який став прототипом для рухів Віслюка з мультфільму «Шрек».

Джерело фото: Steve Shpall

У США 2 січня помер віслюк Перрі, який став прототипом для рухів Віслюка з мультфільму «Шрек». Про це повідомило видання Palo Alto Online.

Віслюку було 30 років і тривалий час він хворів на ламініт, тому його приспали через сильний біль. Це хвороба, коли запалюються чутливі ​​мʼякі тканини (ламіни) між копитним рогом і копитною кісткою.

Стан віслюка пробували покращити різними способами: акупунктурою, лазерною терапію та масажем. Проте жоден з методів не дав результатів.

Також стало відомо, що в Австралії помер 90-річний крокодил Берт, зірка культового фільму «Крокодил Данді».

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