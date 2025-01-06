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Ігор Клименко анонсував створення протезно-реабілітаційного центру на базі медичного закладу МВС

14:36, 6 січня 2025
У планах зробити цей центр місцем із найкращими фахівцями й сучасним обладнанням, де протезуватимуть, виготовлятимуть і обслуговуватимуть протези.
Ігор Клименко анонсував створення протезно-реабілітаційного центру на базі медичного закладу МВС
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Міністерство внутрішніх справ працює над створенням протезно-реабілітаційного центру на базі медичного закладу МВС.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в авторській колонці для медіа, пишуть у МВС.

За його словами, у співпраці з Protez Foundation та міжнародними партнерами у планах зробити цей центр місцем із найкращими фахівцями й сучасним обладнанням, де протезуватимуть, виготовлятимуть і обслуговуватимуть протези.

Ігор Клименко наголосив, що відомство акцентує особливу увагу підтримці ветеранів.

«Ми хочемо, щоб кожен ветеран і військовий мав доступ до якісної медичної допомоги, психологічної підтримки, реабілітації, протезування та можливостей для працевлаштування», - підреслив очільник МВС.

Також він нагадав, що у роботу запустили Електронний кабінет соціального захисту, де учасники бойових дій системи МВС та їхні родичі можуть швидко залишити запит на допомогу. Також працює контактний центр із соціальних питань.

Зазначимо, що Кабінет Міністрів України підтримав зміни до порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності. Ініційовані Мінсоцполітики нововведення (постанова № 518 від 1 жовтня 2014 року) спрямовані на спрощення доступу до високотехнологічних протезів, зокрема для військовослужбовців.

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МВС військові

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