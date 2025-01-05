Чому важливо виставляти знак аварійної зупинки — пояснили в поліції

Патрульна поліція нагадує: аварійний знак може запобігти трагедії на дорозі.

Фото: tehpaket.com.ua

Патрульна поліція наголошує на важливості виставлення знака аварійної зупинки у разі поломки автомобіля чи участі в ДТП. Цей простий крок не лише є вимогою правил дорожнього руху, а й допомагає зберегти життя та здоров'я учасників дорожнього руху.

Ось кілька причин, чому виставлення знака аварійної зупинки є важливим:

Знак заздалегідь попереджає інших водіїв про небезпеку, дозволяючи уникнути аварії. Видимий знак знижує ризик наїзду на ваш автомобіль або вас, якщо ви перебуваєте на дорозі. За правилами дорожнього руху, знак має бути виставлений на відстані не менше 20 м у населених пунктах і 40 м поза ними, що дає водіям достатньо часу для реакції. Це допомагає уникнути хаосу на дорогах, особливо на швидкісних трасах.

Не забувайте тримати знак у своєму авто та перевіряти його справність, щоб у разі потреби забезпечити безпеку на дорозі.

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