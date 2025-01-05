Практика судів
  1. В Україні

Чому важливо виставляти знак аварійної зупинки — пояснили в поліції

23:59, 5 січня 2025
Патрульна поліція нагадує: аварійний знак може запобігти трагедії на дорозі.
Чому важливо виставляти знак аварійної зупинки — пояснили в поліції
Фото: tehpaket.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Патрульна поліція наголошує на важливості виставлення знака аварійної зупинки у разі поломки автомобіля чи участі в ДТП. Цей простий крок не лише є вимогою правил дорожнього руху, а й допомагає зберегти життя та здоров'я учасників дорожнього руху.

Ось кілька причин, чому виставлення знака аварійної зупинки є важливим:

  1. Знак заздалегідь попереджає інших водіїв про небезпеку, дозволяючи уникнути аварії.
  2. Видимий знак знижує ризик наїзду на ваш автомобіль або вас, якщо ви перебуваєте на дорозі.
  3. За правилами дорожнього руху, знак має бути виставлений на відстані не менше 20 м у населених пунктах і 40 м поза ними, що дає водіям достатньо часу для реакції.
  4. Це допомагає уникнути хаосу на дорогах, особливо на швидкісних трасах.

Не забувайте тримати знак у своєму авто та перевіряти його справність, щоб у разі потреби забезпечити безпеку на дорозі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени Ради громадського контролю при АРМА братимуть участь у визначенні управителів арештованими активами – законопроект Кабміну

РГК при АРМА буде здійснювати громадський контроль за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів РГК, які беруть участь у визначенні управителів активами.

Надихаючі промови командира не допомогли – військовослужбовці втекли з частини, але суд заступився за офіцера

Інформування про успіхи на фронті, щоденні надихаючі промови, перегляд патріотичних фільмів та політична інформація не допомогли втримати дисципліну у підрозділі, але врятували командира роти від власного керівництва.

Вирощування 27 рослин конопель для власного вживання з метою полегшення больового синдрому не є малозначним діянням – Верховний Суд

Засуджений не заперечував вирощування 27 рослин конопель за місцем свого проживання, однак зазначив, що їх вирощував для власного вживання з метою полегшення больового синдрому та набув медичного сорту.

Водій, який здійснив стоянку автомобіля, не може нести відповідальність за порушення правил зупинки – Верховний Суд

Місцевий суд припустився помилки, визнавши водія автомобіля ГАЗ винуватим у порушенні правил зупинки, адже останній здійснив стоянку свого автомобіля з дотриманням вимог пунктів 15.1, 15.2 ПДР, а зіткнення відбулося виключно внаслідок порушення ПДР водієм автомобіля BMW.

Засуджений та його родичі зможуть звертатися до Комісії зі скарг на неналежні умови тримання, яка отримає широкі повноваження – набув сили закон

До заходів запобігання триманню засуджених в неналежних умовах віднесли можливість переведення до іншої установи виконання покарань.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду