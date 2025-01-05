Чому важливо виставляти знак аварійної зупинки — пояснили в поліції

Патрульна поліція наголошує на важливості виставлення знака аварійної зупинки у разі поломки автомобіля чи участі в ДТП. Цей простий крок не лише є вимогою правил дорожнього руху, а й допомагає зберегти життя та здоров'я учасників дорожнього руху.
Ось кілька причин, чому виставлення знака аварійної зупинки є важливим:
Не забувайте тримати знак у своєму авто та перевіряти його справність, щоб у разі потреби забезпечити безпеку на дорозі.
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