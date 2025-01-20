Джо Байден помиловал родственников и высокопоставленных чиновников в последние часы президентства

Джо Байден помиловал пять человек из семьи и правительства из-за «исключительных обстоятельств».

Фото: ukrinform

В последние часы своего президентства Джо Байден принял решение помиловать пятерых членов своей семьи от возможных обвинений в ненасильственных преступлениях, совершенных в течение периода с января 2014 года до сегодняшнего дня. Среди помилованных оказался его брат Джеймс, которого вместе с Хантером Байденом ранее называли важным звеном в коррупционных схемах семьи, сообщает The New York Times.

Также под амнистию попали высокопоставленные чиновники, среди которых генерал Марк А. Милли, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, доктор Энтони С. Фаучи, известный правительственный ученый, а также члены двухпартийного комитета Палаты представителей, которые расследовали нападение на Капитолий 6 января 2021 года, включая бывшую конгрессменку Лиз Чейни.

«Я верю в верховенство закона, и я оптимистично настроен, что сила наших правовых институтов в конце концов перевесит политику», - сказал господин Байден в заявлении. «Но это исключительные обстоятельства, и я не могу с чистой совестью ничего не делать».

Джо Байден объяснил свое решение тем, что в исключительных обстоятельствах он не мог остаться бездействующим. Он отметил, что безосновательные и политически мотивированные расследования могут нанести ущерб не только репутации, но и финансовой безопасности лиц и их семей.

«Даже если люди не сделали ничего плохого - а на самом деле поступили правильно - и в конце концов будут оправданы, сам факт расследования или судебного преследования может нанести непоправимый ущерб репутации и финансам», - добавил он.

Напомним, в конце своей каденции Джо Байден смягчил приговоры почти 2500 осужденным за наркопреступления.

Кроме того, в декабре Байден объявил о помиловании 39 человек и смягчении приговоров почти 1500 заключенным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.