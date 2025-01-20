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Джо Байден помилував родичів та високопосадовців у останні години президентства

19:23, 20 січня 2025
Джо Байден помилував п'ятьох осіб з родини та уряду через «виняткові обставини».
Джо Байден помилував родичів та високопосадовців у останні години президентства
Фото: ukrinform
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У останні години свого президентства Джо Байден ухвалив рішення помилувати п’ятьох членів своєї родини від можливих звинувачень у ненасильницьких злочинах, скоєних протягом періоду з січня 2014 року до сьогодні. Серед помилуваних виявився його брат Джеймс, якого разом із Гантером Байденом раніше називали важливою ланкою в корупційних схемах родини, повідомляє The New York Times.

Також під амністію потрапили високопосадовці, серед яких генерал Марк А. Міллі, колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів, доктор Ентоні С. Фаучі, відомий урядовий науковець, а також члени двопартійного комітету Палати представників, які розслідували напад на Капітолій 6 січня 2021 року, включаючи колишню конгресменку Ліз Чейні.

«Я вірю в верховенство закону, і я оптимістично налаштований, що сила наших правових інституцій зрештою переважить політику», — сказав пан Байден у заяві. «Але це виняткові обставини, і я не можу з чистою совістю нічого не робити».

Джо Байден пояснив своє рішення тим, що у виняткових обставинах він не міг залишитися бездіяльним. Він зазначив, що безпідставні та політично мотивовані розслідування можуть завдати шкоди не лише репутації, а й фінансовій безпеці осіб та їхніх родин.

«Навіть якщо люди не зробили нічого поганого — а насправді вчинили правильно — і врешті-решт будуть виправдані, сам факт розслідування або судового переслідування може завдати непоправної шкоди репутації та фінансам», — додав він.

Нагадаємо, наприкінці своє каденції Джо Байден пом'якшив вироки майже 2500 засудженим за наркозлочини.

Крім того, у грудні Байден оголосив про помилування 39 осіб та пом'якшення вироків майже 1500 ув'язненим.

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США амністія Джо Байден

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