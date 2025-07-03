Зеленський на зустрічі з топ-бізнесменами зі США заявив, що ніхто не зацікавлений у припиненні американської підтримки

«Сигнали щодо ризиків зменшення або уповільнення допомоги з боку США – я думаю, що ми всі не зацікавлені в цьому», – заявив Зеленський на зустрічі, де були представники Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, Pfizer, Google та інші.

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Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками компаній — членів Американської торговельної палати в Україні. Серед учасників — представники Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR, Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald’s, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI та президент Американської торговельної палати Андрій Гундер.

Глава держави подякував американському бізнесу за продовження роботи в Україні, підкресливши: їхня присутність — це сигнал стабільності.

Основна увага під час зустрічі була приділена безпековій ситуації, зокрема — важливості посилення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив: системи Patriot не обирають, кого захищати — вони рятують життя і зберігають виробничі потужності для всіх.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна цінує всю надану з боку Сполучених Штатів допомогу та двопартійну підтримку. Для нашої країни важливі стабільні відносини зі США.

«Сигнали щодо ризиків зменшення або уповільнення допомоги з боку США – я думаю, що ми всі не зацікавлені в цьому. Ні американський бізнес, ні український бізнес, бо системи Patriot не обирають, кого захищати в Україні від російського агресора. Системи ППО, інший захист зберігають життя, можливості та виробничі спроможності абсолютно всім», – переконаний Президент.

Андрій Гундер відзначив стійкість України в умовах війни та зауважив, що 88 членів палати мають рідних і близьких, які служать у ЗСУ. Він також повідомив, що 53 % компаній зазнали пошкоджень своїх потужностей та офісів унаслідок російських обстрілів.

«Одна з речей, про яку ми завжди просимо американський уряд, – це надавати захист американському бізнесу, який перебуває тут, надавати ракети до Patriot», – сказав він.

Учасники зустрічі наголосили на тому, що важливо продовжувати підтримку та посилювати протиповітряну оборону України.

Президент зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку співпраці зі Сполученими Штатами в галузі ОПК та в економічному партнерстві.

За словами тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля, створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови є довготривалою інвестицією в незалежність України та її майбутнє.

«Ми знаємо, що шлях попереду не буде простим, але він також сповнений можливостей. І зі сміливим лідерством, стійким приватним сектором і міцною українсько-американською співпрацею Україна постане не просто як відновлена, а як процвітаюча, незалежна держава зростання та стабільності в регіоні», – наголосив він.

Представник TechMet Володимир Ігнащенко акцентував, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення.

Генеральний директор Microsoft Ukraine Леонід Полупан зазначив, що компанія мала високий рівень співпраці з державою ще до початку повномасштабної війни та налаштована тісно взаємодіяти надалі в напрямах кібербезпеки та найновіших розробок у сфері штучного інтелекту.

Операційний директор CRH, що має три цементні заводи в Україні, Жоао Моура розповів, що компанія під час війни інвестує у створення сучасного термінала в Києві та в технічну лабораторію. Він також відзначив підтримку іноземних інвесторів з боку держави.

Генеральний директор Boeing Україна Артур Лесніковський наголосив, що офіс компанії нещодавно був пошкоджений унаслідок російських обстрілів, але попри це всі співробітники продовжують працювати над проєктами. Зокрема, керівники оборонного підрозділу співпрацюють із представниками уряду щодо можливостей поглиблення технічної взаємодії.

Представники компаній KBR та Shield AI розповіли про своє бачення розвитку співпраці з Україною в оборонній сфері.

Співзасновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна зі свого боку відзначила важливість удосконалення пенсійної системи та створення внутрішніх ринків капіталу. Вона також подякувала за ухвалення закону про множинне громадянство.

Володимир Зеленський зазначив, що держава співпрацюватиме з американським бізнесом в обговоренні та розв’язанні всіх проблемних питань.

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