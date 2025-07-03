Зеленский на встрече с топ-бизнесменами из США заявил, что никто не заинтересован в прекращении американской поддержки

«Сигналы относительно рисков сокращения или замедления помощи со стороны США — я думаю, что мы все не заинтересованы в этом», — заявил Зеленский на встрече, где присутствовали представители Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, Pfizer, Google и другие.

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Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями компаний — членов Американской торговой палаты в Украине.

Среди участников — представители Horizon Capital, Cisco Systems, Unilever, Carlsberg, Avrora Multimarket, Microsoft, KPMG, Winner Imports, Coca-Cola, Cargill, CHS, Citibank, AON, CBRE, OTIS, KBR, Pfizer, Google, Baker Hughes, WTW, Wooden Horse, Parsons Corporation, Visa, AGCO, McDonald’s, Honeywell, ADM, Raytheon, MasterCard, Auterion, CRH, TechMet, Argentem Creek, Boeing, D&M Holding, IBM, Shield AI и президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

Глава государства поблагодарил американский бизнес за продолжение работы в Украине, подчеркнув: их присутствие — это сигнал стабильности.

Основное внимание во время встречи было уделено вопросам безопасности, в частности — важности усиления противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул: системы Patriot не выбирают, кого защищать — они спасают жизни и сохраняют производственные мощности для всех.

Владимир Зеленский указал, что Украина ценит всю оказанную со стороны Соединенных Штатов помощь и двухпартийную поддержку. Для нашей страны важны стабильные отношения с США.

«Сигналы относительно рисков сокращения или замедления помощи со стороны США — я думаю, что мы все не заинтересованы в этом. Ни американский бизнес, ни украинский бизнес, потому что системы Patriot не выбирают, кого защищать в Украине от российского агрессора. Системы ПВО, другая защита сохраняют жизни, возможности и производственные мощности абсолютно всем», — убежден Президент.

Андрей Гундер отметил стойкость Украины в условиях войны и сообщил, что 88 членов палаты имеют родных и близких, которые служат в ВСУ. Он также сообщил, что 53 % компаний пострадали от разрушений своих мощностей и офисов в результате российских обстрелов.

«Одна из вещей, о которой мы всегда просим американское правительство, — это предоставлять защиту американскому бизнесу, который находится здесь, предоставлять ракеты к Patriot», — сказал он.

Участники встречи подчеркнули, что важно продолжать поддержку и усиливать противовоздушную оборону Украины.

Президент отметил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере ОПК и в экономическом партнерстве.

По словам временного поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля, создание Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления является долгосрочной инвестицией в независимость Украины и ее будущее.

«Мы знаем, что путь впереди не будет простым, но он также полон возможностей. И с отважным лидерством, устойчивым частным сектором и прочным украинско-американским сотрудничеством Украина восстанет не просто как восстановленное, а как процветающее, независимое государство роста и стабильности в регионе», — подчеркнул он.

Представитель TechMet Владимир Игнащенко акцентировал, что в случае победы в соответствующем конкурсе его компания готова не только искать и добывать литий в Украине, но и построить мощности для его обогащения.

Генеральный директор Microsoft Ukraine Леонид Полупан отметил, что компания имела высокий уровень сотрудничества с государством еще до начала полномасштабной войны и намерена тесно взаимодействовать и в дальнейшем в направлениях кибербезопасности и новейших разработок в сфере искусственного интеллекта.

Операционный директор CRH, владеющей тремя цементными заводами в Украине, Жуау Моура рассказал, что компания во время войны инвестирует в создание современного терминала в Киеве и в техническую лабораторию. Он также отметил поддержку иностранных инвесторов со стороны государства.

Генеральный директор Boeing Украина Артур Лесниковский подчеркнул, что офис компании недавно пострадал в результате российских обстрелов, но несмотря на это все сотрудники продолжают работать над проектами. В частности, руководители оборонного подразделения сотрудничают с представителями правительства по вопросам углубления технического взаимодействия.

Представители компаний KBR и Shield AI рассказали о своем видении развития сотрудничества с Украиной в оборонной сфере.

Соучредитель и генеральный директор Horizon Capital Елена Кошарна, в свою очередь, отметила важность совершенствования пенсионной системы и создания внутренних рынков капитала. Она также поблагодарила за принятие закона о множественном гражданстве.

Владимир Зеленский отметил, что государство будет сотрудничать с американским бизнесом в обсуждении и решении всех проблемных вопросов.

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