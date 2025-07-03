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Баланс интересов кредиторов и наследников: Верховный Суд рассказал о границах взыскания

22:00, 3 июля 2025
Судья-спикер БП ВС рассказала о динамике судебной практики по вопросам обращения взыскания на наследственное и ипотечное имущество.
Баланс интересов кредиторов и наследников: Верховный Суд рассказал о границах взыскания
Источник фото: Shutterstock
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Судья-спикер Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак рассказала об актуальных подходах Верховного Суда относительно обращения взыскания на наследственное имущество и ипотеку, в частности о проблемных аспектах доктрины и нотариальной судебной практики.

Как сообщили в Верховном Суде, судья сосредоточила внимание на динамике судебной практики по делам, связанным с обращением взыскания на наследственное имущество. Она отметила, что законодательные нормы, в частности статьи 1281 и 1282 ГК Украины, устанавливают чёткие сроки и порядок предъявления требований кредитора к наследникам, однако применение этих положений не раз вызывало споры и требовало детального анализа при вынесении судебных решений.

Ольга Ступак привела ряд примеров из практики Верховного Суда, иллюстрирующих сложность таких дел. Так, в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 9 октября 2024 года по делу № 638/1046/14-ц суд разъяснил, что в случае смерти должника во время рассмотрения дела кредитор обязан предъявить требования к наследникам в сроки, установленные законом. В деле № 522/1321/22 (постановление КЦС ВС от 16 апреля 2025 года) суд подчеркнул, что повторное взыскание уже удовлетворённой задолженности с наследника недопустимо.

В то же время Верховный Суд в постановлении от 19 марта 2025 года по делу № 643/3232/19 отделил сроки предъявления требований кредитора к наследникам от сроков исковой давности, указав, что даже после направления претензии наследнику кредитор обязан соблюдать сроки обращения в суд.

Судья также рассмотрела вопрос об обращении взыскания на ипотечное имущество. Она обратила внимание, что Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 22 мая 2024 года по делу № 754/8750/19 определила: стороны сделки об уступке права требования по ипотечному договору, заключённого по результатам торгов, не лишены возможности нотариально заверить его впоследствии, а также осуществить государственную регистрацию сведений о такой уступке во исполнение требований ч. 3 ст. 24 Закона Украины «Об ипотеке».

В постановлении Большой Палаты ВС от 22 марта 2023 года по делу № 361/4481/19 суд подтвердил, что обращение взыскания на жилое помещение, переданное в ипотеку, является основанием для выселения всех жильцов, за исключением случаев, установленных законом.

Судья подчеркнула, что судебная практика по делам об обращении взыскания на наследственное и ипотечное имущество развивается параллельно с развитием общественных отношений и изменениями в законодательстве, при этом главной целью таких решений остаётся баланс между защитой прав кредиторов и соблюдением гарантий наследников и владельцев ипотечного имущества.

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