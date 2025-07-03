Баланс інтересів кредиторів і спадкоємців: Верховний Суд розповів про межі стягнення

Суддя-спікерка ВП ВС розповіла про динаміку судової практики щодо звернення стягнення на спадкове та іпотечне майно.

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Суддя-спікерка Великої Палати Верховного Суду Ольга Ступак розповіла про актуальні підходи Верховного Суду щодо звернення стягнення на спадкове майно та іпотечне майно, зокрема проблемні аспекти доктрини, нотаріальної судової практики.

Як вказали у Верховному Суді, суддя зосередила увагу на динаміці судової практики у справах, що стосуються звернення стягнення на спадкове майно. Вона зауважила, що законодавчі норми, зокрема статті 1281 та 1282 ЦК України, встановлюють чіткі строки та порядок пред’явлення вимог кредитора до спадкоємців, але саме застосування цих положень неодноразово викликало суперечки та потребувало детального аналізу при ухваленні судових рішень.

Ольга Ступак навела низку прикладів із практики Верховного Суду, які ілюструють складність таких справ. Так, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 9 жовтня 2024 року у справі № 638/1046/14-ц суд роз’яснив, що в разі смерті боржника під час розгляду справи кредитор зобов’язаний пред’явити вимоги до спадкоємців у строки, визначені законом. У справі № 522/1321/22 (постанова КЦС ВС від 16 квітня 2025 року) суд наголосив, що повторне стягнення вже задоволеної заборгованості зі спадкоємця є недопустимим.

Водночас Верховний Суд у постанові від 19 березня 2025 року у справі № 643/3232/19 відокремив строки пред’явлення вимог кредитора до спадкоємців від строків позовної давності, зазначивши, що навіть після направлення претензії спадкоємцю кредитор має дотримуватися строків звернення до суду.

Суддя розглянула й питання щодо звернення стягнення на іпотечне майно. Вона звернула увагу, що Велика Палата Верховного Суду у постанові від 22 травня 2024 року у справі № 754/8750/19 визначила: сторони правочину про відступлення прав вимоги за іпотечним договором, укладеним за результатами проведення торгів, не позбавлені можливості посвідчити його нотаріально надалі, а також здійснити державну реєстрацію відомостей про таке відступлення на виконання вимог ч. 3 ст. 24 Закону України «Про іпотеку».

У постанові Великої Палати ВС від 22 березня 2023 року у справі № 361/4481/19 суд підтвердив, що звернення стягнення на житлове приміщення, передане в іпотеку, є підставою для виселення всіх мешканців, за винятком встановлених законом випадків.

Суддя акцентувала, що судова практика у справах про звернення стягнення на спадкове та іпотечне майно розвивається паралельно з розвитком суспільних відносин та змін у законодавстві, при цьому головною метою таких рішень залишається баланс між захистом прав кредиторів і дотриманням гарантій спадкоємців і власників іпотечного майна.

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