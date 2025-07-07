Уряд змінив правила фінансування ветеранських ініціатив – що зміниться

Ветерани отримають пріоритет у фінансуванні своїх ініціатив.

Фото: rbc.ua

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Міністерство у справах ветеранів України повідомило про ухвалення урядом змін до Порядку використання бюджетних коштів, спрямованих на підтримку ветеранських ініціатив, зокрема діяльності Українського ветеранського фонду (УВФ) та уточнення переліку розпорядників.

Ключові нововведення включають:

Гранти від УВФ зможуть отримувати лише громадські об’єднання, де керівником або членом виконавчого органу є ветерани, постраждалі учасники Революції Гідності, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною чи члени сімей загиблих або померлих захисників.

Розширення доступу до грантових програм для нових учасників, що сприятиме залученню ширшого кола заявників.

Надання статусу розпорядника бюджетних коштів Науково-навчальному експертному центру «Бородянка» (колишній Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації).

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