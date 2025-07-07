Співзасновник Twitter Джек Дорсі представив BitChat – месенджер на Bluetooth без інтернету

BitChat дозволяє спілкуватися без інтернету та SIM-карти.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Співзасновник X (раніше Twitter) Джек Дорсі анонсував бета-версію BitChat – нового P2P-сервісу обміну повідомленнями, який працює через Bluetooth без потреби в інтернеті, мобільних номерах чи серверах.

У дописі на платформі X Дорсі розповів, що провів вихідні, досліджуючи mesh-мережі Bluetooth і шифрування повідомлень. Результатом став BitChat, деталі якого опубліковано на GitHub і TestFlight. Сервіс використовує децентралізовану mesh-мережу з Bluetooth Low Energy для автоматичного виявлення пристроїв і ретрансляції повідомлень. Повідомлення захищені шифруванням із використанням ключів X25519 та AEAD-режиму блочного шифрування.

BitChat підтримує кешування для доставки повідомлень офлайн-користувачам після їхнього підключення до мережі. Також сервіс пропонує чати на базі кімнат і команди в стилі IRC, такі як /join, /msg, /who тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.