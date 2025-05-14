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Суд ЄС визнав протиправним засекречування листування Урсули фон дер Ляєн з очільником Pfizer

14:26, 14 травня 2025
Суд Євросоюзу виніс вердикт у справі Pfizergate, яке може мати репутаційні наслідки для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Суд ЄС визнав протиправним засекречування листування Урсули фон дер Ляєн з очільником Pfizer
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Суд ЄС 14 травня постановив, що Європейська комісія діяла неправомірно, відмовившись оприлюднити текстові повідомлення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою в розпал пандемії Covid-19.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», журналісти попросили показати їм секретні повідомлення між Урсулою фон дер Ляєн та керівником фармацевтичної компанії, якими вони обмінялися перед укладенням багатомільярдної угоди щодо вакцини між Pfizer та ЄС.

Ця угода,  укладена у травні 2021 року , передбачала зобов'язання ЄС придбати до 1,8 мільярда доз вакцини Pfizer-BioNTech проти Covid-19, що є найбільшою угодою з усіх, підписаних Брюсселем.

Рішення суду, ймовірно, матиме величезні наслідки для прозорості та підзвітності в ЄС і завдасть серйозного удару по репутації фон дер Ляєн, зазначає Politico.

«Справа Pfizergate — найілюстративніший приклад постійної невідповідності між застосуванням президенткою принципу прозорості та її риторикою», — сказав Нік Айосса, голова неурядової організації Transparency International Europe. Як зазначає видання, це рішення демонструє систему, де найвпливовіший чиновник може діяти за зачиненими дверима, навіть у моменти, коли його рішення можуть спричинити величезні наслідки, без належного контролю.

У своєму рішенні Загальний суд ЄС заявив, що Єврокомісія «не змогла правдоподібно пояснити, чому вона вважає, що текстові повідомлення, якими обмінювалися в контексті закупівлі вакцин проти Covid-19, не містять важливої ​​інформації, збереження якої має бути забезпечено».

Суть питання полягає в тому, чи слід класифікувати текстові повідомлення як документи, а отже, чи можна їх публікувати в ім'я прозорості. Хоча активісти та багато зовнішніх спостерігачів стверджують, що до них слід ставитися так само, як до будь-яких інших засобів офіційного спілкування, пов'язаних з розробкою політики, Єврокомісія вважала, що вони мають бути засекречені.

Існування текстових повідомлень, яке Єврокомісія спочатку не підтвердила, було розкрито газетою New York Times у 2021 році. 

Втім, виконавчий орган ЄС заявив суду в Люксембурзі під час попереднього слухання минулого року, що їхній зміст не був достатньо значущим, щоб класифікувати їх як документи, тому вони не були доступні для оприлюднення журналістам.

У своїй заяві суд додав: «Комісія не може просто заявити, що вона не має запитуваних документів, а повинна надати достовірні пояснення, які дозволять громадськості та Суду зрозуміти, чому ці документи не можуть бути оприлюднені».

Ця справа була юридично складною для фон дер Ляєн, оскільки вона не лише особисто підписала найбільший контракт ЄС на вакцини, але й очолює ту саму установу, яка відповідає за дотримання законодавства ЄС, яке включає принципи прозорості та підзвітності. Рішення суду проти неї надає політичний підґрунтя широкому колу критиків.

Крім того, раніше Урсула фон дер Ляєн публічно обіцяла захищати стандарти прозорості, ефективності та доброчесності під час свого другого терміну.

Автор: Наталя Мамченко

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суд ЄС Єврокомісія

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