14 травня – крайній день, щоб усунути причини відмови в реєстрації на НМТ

Охочі взяти участь в національному мультипредметному тесті (НМТ), яким було відмовлено в реєстрації під час основного періоду через недоліки в документах або зазначеній інформації, можуть виправити помилки й повторно надіслати їх на опрацювання – 14 травня крайній термін. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
«Уважно прочитайте повідомлення у своєму персональному кабінеті, адже в ньому зазначено причину відмови: надання недостовірної інформації, або надання копій не всіх потрібних документів, або надання копій документів, які не відповідають вимогам законодавства, тощо. Якнайшвидше виправте свої помилки ー і зможете взяти участь в НМТ», - вказали в УЦОЯО.
Зазначається, що повторно створювати персональний кабінет не потрібно. Завантажити копії документів, які стали підставою для відмови, доопрацювати інформацію та надіслати їх на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно в кабінеті, створеному під час реєстрації в основний період.
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