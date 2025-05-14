14 травня – крайній день, щоб усунути причини відмови в реєстрації на НМТ

Учасники, яким відмовили в реєстрації на національний мультипредметний тест через помилки в документах, мають час до кінця дня 14 травня, щоб їх виправити.

Джерело Учасники, яким відмовили в реєстрації на національний мультипредметний тест через помилки в документах, мають час до кінця дня 14 травня, щоб їх виправитифото: Depositphotos

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