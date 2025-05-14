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14 травня – крайній день, щоб усунути причини відмови в реєстрації на НМТ

15:30, 14 травня 2025
Учасники, яким відмовили в реєстрації на національний мультипредметний тест через помилки в документах, мають час до кінця дня 14 травня, щоб їх виправити.
14 травня – крайній день, щоб усунути причини відмови в реєстрації на НМТ
Джерело Учасники, яким відмовили в реєстрації на національний мультипредметний тест через помилки в документах, мають час до кінця дня 14 травня, щоб їх виправитифото: Depositphotos
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Охочі взяти участь в національному мультипредметному тесті (НМТ), яким було відмовлено в реєстрації під час основного періоду через недоліки в документах або зазначеній інформації, можуть виправити помилки й повторно надіслати їх на опрацювання – 14 травня крайній термін. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Уважно прочитайте повідомлення у своєму персональному кабінеті, адже в ньому зазначено причину відмови: надання недостовірної інформації, або надання копій не всіх потрібних документів, або надання копій документів, які не відповідають вимогам законодавства, тощо. Якнайшвидше виправте свої помилки ー і зможете взяти участь в НМТ», - вказали в УЦОЯО.

Зазначається, що повторно створювати персональний кабінет не потрібно. Завантажити копії документів, які стали підставою для відмови, доопрацювати інформацію та надіслати їх на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно в кабінеті, створеному під час реєстрації в основний період. 

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