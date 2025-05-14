14 мая — последний день для устранения причин отказа в регистрации на НМТ

У участников, которым отказали в регистрации на национальный мультипредметный тест из-за ошибок в документах, есть время до конца дня 14 мая, чтобы их исправить.

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Желающие принять участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ), которым было отказано в регистрации в основной период из-за недостатков в документах или указанной информации, могут исправить ошибки и повторно отправить документы на рассмотрение — 14 мая крайний срок. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

«Внимательно прочитайте сообщение в своем персональном кабинете, ведь в нём указана причина отказа: предоставление недостоверной информации, либо предоставление копий не всех необходимых документов, либо предоставление копий документов, не соответствующих требованиям законодательства и т.п. Как можно скорее исправьте свои ошибки — и сможете принять участие в НМТ», — указали в УЦОКО.

Отмечается, что повторно создавать персональный кабинет не нужно. Загрузить копии документов, ставших основанием для отказа, доработать информацию и отправить их на обработку в региональный центр оценивания качества образования нужно в кабинете, созданном во время регистрации в основной период.

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