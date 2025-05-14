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Суд ЕС признал незаконным засекречивание переписки Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer

14:26, 14 мая 2025
Суд Европейского Союза вынес вердикт по делу Pfizergate, которое может иметь репутационные последствия для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Суд ЕС признал незаконным засекречивание переписки Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer
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Суд ЕС 14 мая постановил, что Европейская комиссия действовала неправомерно, отказавшись обнародовать текстовые сообщения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой в разгар пандемии Covid-19.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», журналисты попросили показать им секретные сообщения между Урсулой фон дер Ляйен и руководителем фармацевтической компании, которыми они обменялись перед заключением многомиллиардной сделки по вакцине между Pfizer и ЕС.

Эта сделка, заключенная в мае 2021 года, предусматривала обязательство ЕС приобрести до 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer-BioNTech против Covid-19, что является крупнейшей сделкой из всех, подписанных Брюсселем.

Решение суда, вероятно, будет иметь огромные последствия для прозрачности и подотчетности в ЕС и нанесет серьезный удар по репутации фон дер Ляйен, отмечает Politico.

«Дело Pfizergate — наиболее показательный пример постоянного несоответствия между применением президенткой принципа прозрачности и ее риторикой», — сказал Ник Айосса, глава неправительственной организации Transparency International Europe. Как отмечает издание, это решение демонстрирует систему, где самый влиятельный чиновник может действовать за закрытыми дверями, даже в моменты, когда его решения могут повлечь огромные последствия, без надлежащего контроля.

В своем решении Общий суд ЕС заявил, что Еврокомиссия «не смогла правдоподобно объяснить, почему она считает, что текстовые сообщения, которыми обменивались в контексте закупки вакцин против Covid-19, не содержат важной информации, сохранение которой должно быть обеспечено».

Суть вопроса заключается в том, следует ли классифицировать текстовые сообщения как документы и, следовательно, можно ли их публиковать во имя прозрачности. Хотя активисты и многие внешние наблюдатели утверждают, что к ним следует относиться так же, как к любым другим средствам официального общения, связанным с разработкой политики, Еврокомиссия считала, что они должны быть засекречены.

Существование текстовых сообщений, которое Еврокомиссия изначально не подтвердила, было раскрыто газетой New York Times в 2021 году.

Тем не менее, исполнительный орган ЕС заявил суду в Люксембурге во время предварительного слушания в прошлом году, что их содержание не было достаточно значимым, чтобы классифицировать их как документы, поэтому они не были доступны для обнародования журналистам.

В своем заявлении суд добавил: «Комиссия не может просто заявить, что она не имеет запрашиваемых документов, а должна предоставить достоверные объяснения, которые позволят общественности и Суду понять, почему эти документы не могут быть обнародованы».

Это дело было юридически сложным для фон дер Ляйен, поскольку она не только лично подписала крупнейший контракт ЕС на вакцины, но и возглавляет ту же институцию, которая отвечает за соблюдение законодательства ЕС, включающего принципы прозрачности и подотчетности. Решение суда против нее предоставляет политическую основу широкому кругу критиков.

Кроме того, ранее Урсула фон дер Ляйен публично обещала защищать стандарты прозрачности, эффективности и добропорядочности во время своего второго срока.

Автор: Наталя Мамченко 

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суд ЕС Еврокомиссия

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