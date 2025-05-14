Суд ЕС признал незаконным засекречивание переписки Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer

Суд Европейского Союза вынес вердикт по делу Pfizergate, которое может иметь репутационные последствия для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Суд ЕС 14 мая постановил, что Европейская комиссия действовала неправомерно, отказавшись обнародовать текстовые сообщения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой в разгар пандемии Covid-19.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», журналисты попросили показать им секретные сообщения между Урсулой фон дер Ляйен и руководителем фармацевтической компании, которыми они обменялись перед заключением многомиллиардной сделки по вакцине между Pfizer и ЕС.

Эта сделка, заключенная в мае 2021 года, предусматривала обязательство ЕС приобрести до 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer-BioNTech против Covid-19, что является крупнейшей сделкой из всех, подписанных Брюсселем.

Решение суда, вероятно, будет иметь огромные последствия для прозрачности и подотчетности в ЕС и нанесет серьезный удар по репутации фон дер Ляйен, отмечает Politico.

«Дело Pfizergate — наиболее показательный пример постоянного несоответствия между применением президенткой принципа прозрачности и ее риторикой», — сказал Ник Айосса, глава неправительственной организации Transparency International Europe. Как отмечает издание, это решение демонстрирует систему, где самый влиятельный чиновник может действовать за закрытыми дверями, даже в моменты, когда его решения могут повлечь огромные последствия, без надлежащего контроля.

В своем решении Общий суд ЕС заявил, что Еврокомиссия «не смогла правдоподобно объяснить, почему она считает, что текстовые сообщения, которыми обменивались в контексте закупки вакцин против Covid-19, не содержат важной информации, сохранение которой должно быть обеспечено».

Суть вопроса заключается в том, следует ли классифицировать текстовые сообщения как документы и, следовательно, можно ли их публиковать во имя прозрачности. Хотя активисты и многие внешние наблюдатели утверждают, что к ним следует относиться так же, как к любым другим средствам официального общения, связанным с разработкой политики, Еврокомиссия считала, что они должны быть засекречены.

Существование текстовых сообщений, которое Еврокомиссия изначально не подтвердила, было раскрыто газетой New York Times в 2021 году.

Тем не менее, исполнительный орган ЕС заявил суду в Люксембурге во время предварительного слушания в прошлом году, что их содержание не было достаточно значимым, чтобы классифицировать их как документы, поэтому они не были доступны для обнародования журналистам.

В своем заявлении суд добавил: «Комиссия не может просто заявить, что она не имеет запрашиваемых документов, а должна предоставить достоверные объяснения, которые позволят общественности и Суду понять, почему эти документы не могут быть обнародованы».

Это дело было юридически сложным для фон дер Ляйен, поскольку она не только лично подписала крупнейший контракт ЕС на вакцины, но и возглавляет ту же институцию, которая отвечает за соблюдение законодательства ЕС, включающего принципы прозрачности и подотчетности. Решение суда против нее предоставляет политическую основу широкому кругу критиков.

Кроме того, ранее Урсула фон дер Ляйен публично обещала защищать стандарты прозрачности, эффективности и добропорядочности во время своего второго срока.

Автор: Наталя Мамченко

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