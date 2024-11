Украинские шпажистки завоевали «серебро» на Кубке мира в Ванкувере

Украинская женская команда шпажисток стала вице-чемпионкой Кубка мира в Канаде.

Фото: NOC of Ukraine and the Olympic Team

