Украинские шпажистки завоевали «серебро» на Кубке мира в Ванкувере

Украинская женская команда шпажисток стала вице-чемпионкой Кубка мира в Канаде.

Фото: NOC of Ukraine and the Olympic Team

Украинская женская команда шпажисток стала серебряным призером Кубка мира по фехтованию, который состоялся в Ванкувере с 21 по 24 ноября. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Команду представляли Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко, Елена Кривицкая и Анна Максименко. Украинки начали выступления с 1/8 финала, где одолели сборную Канады с минимальным счетом 33:32. В четвертьфинале команда продемонстрировала стойкость и победила итальянок, которые были первым номером посева, со счетом 34:33.

В полуфинале наши шпажистки уверенно одолели вице-чемпионок Олимпийских игр-2024 - сборную Франции (38:30), выйдя в финал.

В решающем поединке за «золото» украинки уступили сильной команде из Республики Корея (34:45), получив серебряные награды.

«Несмотря на это украинские шпажистки второй год подряд на подиуме этапа Кубка мира в Ванкувере! В прошлом году они стали бронзовыми призерами, а в этом году - серебряными!» - отметили в НОК.

Для Елены Кривицкой эта медаль стала 12-й на уровне Кубка мира, для Джоан Фейби Бежуры - 6-й, для Инны Бровко - 4-й. Анна Максименко, которая дебютировала в составе взрослой команды, получила свою первую награду такого уровня.

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