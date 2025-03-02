У Лондоні завершився Європейський оборонний саміт

Далі Володимир Зеленський вирушить на зустріч з королем Британії Чарльзом ІІІ.

Фото: Офіс Президента

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Європейський оборонний саміт у Лондоні завершився після приблизно двогодинної дискусії.

Наразі лідери один за одним залишають Ланкастерський палац.

Очікується, що далі Президент Володимир Зеленський вирушить до Сандрінгема на зустріч з королем Британії Чарльзом ІІІ.

Нагадаємо, що саміт організував премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

У заході брали участь учасники Великої Британії, Данії, Італії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, а також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Голова Європейської ради Антоніу Кошта.

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