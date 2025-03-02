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Тепер у Зеленського немає іншого вибору, окрім як поступитися, — Дональд Трамп

19:11, 2 березня 2025
Дональд Трамп у власній соцмережі зробив репост допису зі словами: Тепер у Зеленського не буде іншого вибору, як відступити і прийняти умови Трампа.
Тепер у Зеленського немає іншого вибору, окрім як поступитися, — Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social зробив репост посту про те, що Володимир Зеленський нібито не матиме іншого вибору, як відступити і прийняти умови президента США.

Автор допису стверджує, що Трамп "захищає Україну, не втягуючи США у війну", діючи як "майстерний шахіст". Водночас він натякає, що без підтримки США Київ не зможе продовжувати опір РФ.

"Тепер у Зеленського не залишиться іншого вибору, окрім як відступити і прийняти умови Трампа. Але ось у чому геніальність — Трамп насправді захищає Україну, не втягуючи США у війну.

Укладаючи угоду про мінерали, Трамп гарантує, що американці будуть залучені до видобувної промисловості України. Це унеможливлює вторгнення Росії, адже напад на Україну означатиме загрозу для американських життів — а це змусить США відреагувати.

Трамп зіграв з обома сторонами, як майстерний шахіст. Зрештою, Зеленському доведеться поступитися, тому що без підтримки США Україна не зможе виграти затяжну війну проти Росії. А щойно американські компанії розпочнуть видобувати в Україні, Путін не зможе атакувати, не викликавши величезних міжнародних наслідків.

Не недооцінюйте Дональда Трампа. У цій шаховій грі він на 10 ходів попереду всіх", - йдеться у тексті репосту.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський

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