Теперь у Зеленского нет другого выбора, кроме как уступить, — Дональд Трамп

Дональд Трамп в своей соцсети сделал репост сообщения со словами: Теперь у Зеленского не будет другого выбора, как отступить и принять условия Трампа.

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Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал репост поста о том, что у Владимира Зеленского вроде бы нет другого выбора, как отступить и принять условия президента США.

Автор сообщения утверждает, что Трамп "защищает Украину, не втягивая США в войну", действуя как "искусный шахматист". В то же время, он намекает, что без поддержки США Киев не сможет продолжать сопротивление РФ.

"Теперь у Зеленского не останется другого выбора, кроме как отступить и принять условия Трампа. Но вот в чем гениальность - Трамп действительно защищает Украину, не втягивая США в войну.

Заключая соглашение о минералах, Трамп гарантирует, что американцы будут вовлечены в добывающую промышленность Украины. Это делает невозможным вторжение России, ведь нападение на Украину будет означать угрозу для американских жизней — а это заставит США отреагировать.

Трамп сыграл с обеими сторонами, как искусный шахматист. В конце концов Зеленскому придется уступить, потому что без поддержки США Украина не сможет выиграть затяжную войну против России. А как только американские компании начнут добывать в Украине, Путин не сможет атаковать, не вызвав огромных международных последствий.

Не недооценивайте Дональда Трампа. В этой шахматной игре он на 10 ходов впереди всех", - говорится в тексте репоста.

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