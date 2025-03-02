В Лондоне завершился Европейский оборонный саммит

Далее Владимир Зеленский отправится на встречу с королем Британии Чарльзом ІІІ.

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Европейский оборонный саммит в Лондоне завершился после примерно двухчасовой дискуссии.

Отмечается, что лидеры один за другим покидают Ланкастерский дворец.

Ожидается, что Президент Владимир Зеленский отправится в Сандрингем на встречу с королем Британии Чарльзом ІІІ.

Напомним, саммит организовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В мероприятии приняли участие представители Великобритании, Дании, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Председатель Европейского совета Антониу Кошта.

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