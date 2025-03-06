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Перемир’я на місяць: став відомий один з варіантів мирного плану Франції, Британії і України

13:42, 6 березня 2025
Одним із варіантів мирного плану може бути часткове одномісячне перемир’я, яке стосуватиметься атак з повітря та моря, а також ті, що спрямовані на енергетичну інфраструктуру.
Перемир’я на місяць: став відомий один з варіантів мирного плану Франції, Британії і України
Фото: Reuters
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер пропонують встановити перемир'я в Україні на один місяць.

Агентство Reuters з посиланням на власні джерела стверджує, що Франція та Британія прагнуть спільно з Україною завершити «за кілька днів» мирний план, який потім представлять США.

Париж і Лондон заявили, що Вашингтон буде потрібен для майбутніх гарантій.

«Ми плануємо скласти цей план за кілька днів, а не за тижні», - сказав один високопоставлений європейський дипломат.

Інший європейський дипломат заявив, що ідея полягала в тому, щоб «розставити всі крапки над i», включаючи здоровіший діалог між Вашингтоном і Києвом, одночасно підкреслюючи послання США про те, що Росія є агресором.

Одним із варіантів плану часткове одномісячне перемир’я, яке стосуватиметься атак з повітря та моря, а також ті, що спрямовані на енергетичну інфраструктуру. Втім, він не передбачає зупинення наземних бойових дій.

Крім того, один європейський дипломат сказав, що військове керівництво має намір завершити бодай військові аспекти протягом наступного тижня.

«Ми запропонували перемир’я. Це те, що вивчається в межах переговорів зі Сполученими Штатами. Франція та Європа намагаються відновити зв’язок між Сполученими Штатами та Україною», - заявила речниця уряду Франції Софі Прімас.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер анонсував нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом стосовно мирного угоди щодо України. Також він додав, що Британія й Франція розроблять план припинення бойових дій в Україні.

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США Україна війна Франція Велика Британія

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