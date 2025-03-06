Финансовая поддержка супругов — особенности заключения договора на содержание

Минюст объяснил, как супруги могут заключить договор о содержании, кто имеет на него право и когда они прекращаются.

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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило особенности заключения договора между супругами о предоставлении содержания. Этот документ определяет, кто из супругов имеет право на финансовую помощь, в каких случаях это право прекращается и как именно осуществляется содержание.

Что такое договор о содержании между супругами?

Законодательство Украины позволяет супругам самостоятельно определять условия заключения договора о предоставлении содержания одному из них. Заключение такого соглашения регулируется нормами Семейного кодекса Украины, согласно которым супруги вправе определять условия, размер и сроки выплаты алиментов. Договор составляется в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Право на содержание имеет тот из супругов, кто является нетрудоспособным и нуждается в финансовой помощи, при условии, что другой супруг имеет возможность ее предоставлять. Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность I, II или III группы. В то же время право на содержание может быть утрачено, например, в случаях недостойного поведения одного из супругов или если его нетрудоспособность стала следствием умышленного уголовного правонарушения, установленного судом.

Какие права на содержание предусмотрены законом?

Во время брака – один из супругов может получать материальную помощь в случае утраты трудоспособности.

После развода – в отдельных случаях право на содержание сохраняется, например, если бывший супруг или супруга не могут самостоятельно себя обеспечивать.

Для беременной жены и родителей малолетних детей – женщина, ожидающая ребенка или ухаживающая за малышом, имеет право на содержание от мужа. Аналогичное право предоставляется и мужчине, если ребенок проживает с ним.

В каких случаях право на содержание прекращается?

Восстановление трудоспособности получателя помощи.

Повторный брак между бывшими супругами.

Прекращение беременности, рождение мертвого ребенка или смерть.

Передача ребенка на воспитание другому лицу.

Исключение сведений о муже как отце или о жене как матери из актовой записи о рождении по решению суда.

Кроме того, договор о содержании может быть прекращен по соглашению сторон, если одна из них получает в собственность недвижимое имущество или единовременную денежную выплату (статья 89 Семейного кодекса Украины). Прекращение действия договора о содержании оформляется путем заключения нового нотариально удостоверенного соглашения, а право собственности на недвижимость возникает у нового владельца с момента государственной регистрации.

Министерство юстиции отмечает, что нотариус проверяет добровольное волеизъявление сторон, их дееспособность и подлинность намерений. Именно нотариус помогает определить оптимальные условия договора, которые будут не только полностью соответствовать законодательным требованиям, но и учитывать интересы обоих супругов.

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