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Предложение выделить пакет помощи на 20 млрд евро Украине поддерживают не все страны — топ-дипломат ЕС

13:37, 6 марта 2025
Как указал дипломат, пакет поддерживают 10–12 стран-членов, преимущественно из Северной, Восточной Европы и Балтии.
Предложение выделить пакет помощи на 20 млрд евро Украине поддерживают не все страны — топ-дипломат ЕС
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Ряд стран Европейского Союза не поддерживают предложение выделить 20-миллиардный пакет помощи Украине. Как пишет Общественное, об этом сообщил топ-дипломат ЕС.

Как указал дипломат, этот пакет поддерживают 10–12 стран-членов, преимущественно из Северной, Восточной Европы и Балтии.

«Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия говорят так: Хорошо. Это замечательно, что они проявили инициативу, но сама по себе она несовместима с тем, как мы функционируем. Мы уже оказываем помощь. Мы, например, в моей стране даем много, но мы не планируем это на год вперед. Мы обсуждаем прежде всего с украинцами. Они говорят нам, что им нужно, что мы можем сделать. И мы можем это обеспечить», — пояснил он.

Отметим, что Европейский совет соберется 6 марта, чтобы обсудить военный пакет для Украины в размере 20 миллиардов евро и шаги по увеличению расходов на оборону, включая потенциальное ослабление фискальных правил.

Напомним, что президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта предложила создать новый фонд для увеличения военных расходов по всему Европейскому Союзу.

Она предложила разрешить странам ЕС привлекать до 150 миллиардов евро займов в рамках пятиточечного плана по увеличению оборонных расходов.

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ЕС

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