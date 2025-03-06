Зеленский в Брюсселе поблагодарил ЕС за поддержку, а фон дер Ляйен назвала момент «переломным» для Европы и Украины

Во время визита в Брюссель Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку, а Урсула фон дер Ляйен назвала этот момент переломным для Украины и безопасности Европы.

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Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта прибыл в Брюссель в рамках специального заседания Европейского совета, посвященного вопросам Украины и европейской безопасности. Главу государства встретили председатель Европейского совета Антониу Кошта и президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во время общения с журналистами президент поблагодарил европейских лидеров за сегодняшний саммит.

«На протяжении всего этого периода, особенно на прошлой неделе, вы оставались с нами», — отметил Владимир Зеленский, передает Sky News.

«От всех украинцев большая благодарность. Мы очень признательны, что не остались в одиночестве. Это не просто слова — мы это ощущаем», — добавил он.

Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот момент «переломным».

«Крайне важно, чтобы мы держались вместе. Украина — часть нашей европейской семьи», — подчеркнула она.

«Европа столкнулась с реальной и очевидной угрозой, поэтому она должна уметь защищать себя», — добавила фон дер Ляйен.

Напомним, что Европейский совет соберется 6 марта, чтобы обсудить военный пакет для Украины в размере 20 миллиардов евро и шаги по увеличению расходов на оборону, включая потенциальное ослабление фискальных правил.

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