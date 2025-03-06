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Зеленський у Брюсселі подякував ЄС за підтримку, а фон дер Ляєн назвала момент «переломним» для Європи та України

13:26, 6 березня 2025
Під час візиту до Брюсселя Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку, а Урсула фон дер Ляєн назвала цей момент переломним для України та безпеки Європи.
Зеленський у Брюсселі подякував ЄС за підтримку, а фон дер Ляєн назвала момент «переломним» для Європи та України
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Президент України Володимир Зеленський 6 березня прибув до Брюсселя у межах спеціального засідання Європейської ради, яке присвячене питанням України та європейської безпеки. Главу держави зустріли голова Європейської Ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент під час спілкування із журналістами подякував європейським лідерам за сьогоднішній саміт.

«Протягом усього цього періоду, особливо минулого тижня, ви залишалися з нами», — зазначив Володимир Зеленський, передає Sky News.

«Від усіх українців велика подяка. Ми дуже вдячні, що не залишилися наодинці. Це не просто слова — ми це відчуваємо», — додав Президент.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала цей момент «переломним».

«Надзвичайно важливо, щоб ми трималися разом. Україна є частиною нашої європейської родини», — підкреслила вона.

«Європа зіткнулася з реальною та очевидною загрозою, тому вона повинна вміти захищати себе», — додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Європейська рада збереться 6 березня, щоб обговорити військовий пакет для України в розмірі 20 мільярдів євро і кроки щодо збільшення витрат на оборону, включаючи потенційне послаблення фіскальних правил.

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Європа Україна війна Володимир Зеленський

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