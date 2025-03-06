Валерій Залужний заявив, що США приєдналися до «осі зла» у «руйнуванні світового порядку»

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що «США остаточно руйнують світовий порядок».

Фото: Reuters

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Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що США приєднуються до «осі зла» у «руйнуванні світового порядку». Про це він сказав під час виступу в Chatham House у Лондоні, пише Sky News.

«Нездатність кваліфікувати дії Росії як агресію — це величезний виклик для всього світу та Європи зокрема», — сказав Залужний.

Також він додав, що «тому що ми бачимо, що не тільки вісь зла і Росія намагаються переглянути світовий порядок, але й США остаточно руйнують цей порядок».

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що повномасштабна війна Росії проти України «є проксі-війною між США та РФ».

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