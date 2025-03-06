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Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа стикається з «очевидною загрозою»

13:20, 6 березня 2025
Президентка ЄК наголосила, що Європа має поставити Україну в позицію сили.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа стикається з «очевидною загрозою»
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у повідомленні на своїй сторінці в X по прибуттю на саміт ЄС заявила, що Європа «стикається з очевидною і безпосередньою загрозою» та наголосила на важливості сьогоднішнього саміту для збільшення оборонних витрат на континенті.

«Ми повинні бути здатними захищати себе та поставити Україну в позицію сили», – наголосила вона.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня запропонувала створити новий фонд для збільшення військових витрат у всьому Європейському Союзі.

Вона запропонувала дозволити країнам ЄС залучити до 150 мільярдів євро позик у рамках плану з п’яти частин щодо збільшення витрат на оборону.

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