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Українці за кордоном зможуть платити штрафи від ТЦК дистанційно – комітет рекомендував прийняти закон

16:00, 6 березня 2025
Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що дистанційна сплата штрафів від ТЦК через Резерв+ за кордоном стане сервісним кроком.
Українці за кордоном зможуть платити штрафи від ТЦК дистанційно – комітет рекомендував прийняти закон
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Дистанційна сплата штрафів у Резерв+ кожним українцем та українкою за кордоном, які порушили військовий облік, стане значним сервісним кроком. Але для того, щоб кожен українець чи українка, які порушили правила військового обліку, але при цьому знаходяться за кордоном, могли зручно оплатити штраф від ТЦК у Резерв+, потрібно прийняти законопроект 12093. Про це раніше розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначимо, що 5 березня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти цей законопроект в цілому як закон.

За словами , законопроект 12093 стосується того, що «кожний громадянин або громадянка можуть у Резерв+ оплатити штраф в «два кліки».

«Ми хочемо запустити цей функціонал прямо в застосунку, щоб люди фізично не ходили до ТЦК, особливо якщо вони знаходяться в іноземних країнах, щоб вони могли це зробити з будь-якої зручної точки світу. І окрім того, якщо людина це робить ініціативним і добровольчим чином, то вона сплачує тільки 50% штрафу» - пояснила заступниця міністра.

«Це не є новелою. Зараз ми так живемо в рамках порушення «правил дорожнього руху». Ми з колегами з МЗС проконсультувалися, і хочемо, що якщо законопроект 12093 буде підтриманий в першому і другому читанні, то ми реалізуємо це в Резерв+ і це буде ще більш сервісно» - пояснила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом 12093 пропонується дати ухилянтам знижку в 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК. Авторами проекту виступають члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, включно з його очільником Сергієм Іонушасом.

Як зазначають народні обранці, ключова проблема, яку пропонується розв’язати – надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру. Тобто, 8500 грн.

Такі порушники зможуть самостійно ініціювати стосовно себе процес розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військозобов’язаного, призовника, резервіста. Тобто, через Резерв+.

Вочевидь, можливість дистанційно сплатити штрафи через Резерв+ також дозволить хлопцям 18-25 років простіше отримати свої документи у паспортних сервісах, а всім іншим українцям, що знаходяться за кордоном – уникнути повного блокування рахунків та арешту майна.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», цей же законопроект передбачає спрощення умов для накладення ТЦК заочних штрафів без складення протоколу та прискорення арешту рахунків ухилянтів.

Поправки до другого читання, які погодив Комітет, поки не опубліковані.

Автор: Наталя Мамченко

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штраф ТЦК Резерв+

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Українці за кордоном зможуть платити штрафи від ТЦК дистанційно – комітет рекомендував прийняти закон

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що дистанційна сплата штрафів від ТЦК через Резерв+ за кордоном стане сервісним кроком.

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