ДПС конкретизує перелік підстав для віднесення платника до ризикових

Платники податків отримають більш чітке розуміння, чому вони потрапляють до ризикових та зможуть зорієнтуватися, яку інформацію та копії документів необхідно подати комісії.

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Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомив, що ДПС оновлює довідник кодів ризиковості платників податків. Їх використовують комісії при розгляді питань щодо відповідності платника критеріям ризиковості.

«Вже підписав відповідний наказ», - заявив він.

Що це означає для бізнесу?

​Платники податків отримають більш чітке розуміння, чому вони потрапляють до ризикових та зможуть зорієнтуватися, яку інформацію та копії документів необхідно подати комісії.

Запроваджені зміни:

​- уточнюються коди податкової інформації, які не застосовуються до виробників або надавачів послуг, або ж навпаки використовуються лише для цих категорій платників.

​ - змінюється період аналізу операцій з ризиковими контрагентами – тепер враховуватимуться лише операції, здійснені не раніше, ніж прийнято рішення про ризиковість контрагента.

Запроваджуємо кілька нових кодів. Вони стосуватимуться:

- сумнівних операцій із закупівлі великих обсягів послуг чи робіт без реальних умов для їх виконання

- залучення до операцій неплатників ПДВ без необхідних ресурсів для виконання зазначених робіт

- експорту товарів невідомого походження в режимі РЕЗ

- відсутності платника за податковою адресою, що унеможливлює проведення документальної перевірки

«Це черговий крок на шляху до прозорості і чіткості у комунікації з бізнесом.

Ми вже передали до Мінфіну свої пропозиції щодо змін до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних. Тепер – удосконалюємо роботу комісій, щоб платники податків чітко розуміли, чому вони потрапили до переліку ризикових», - додав Руслан Кравченко.

Раніше бізнесу пояснили, чому податкові накладні можуть заблокувати.

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