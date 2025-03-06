ГНС конкретизирует перечень оснований для отнесения плательщика к рисковым

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил, что ГНС обновляет справочник кодов рисковости плательщиков налогов. Эти коды используют комиссии при рассмотрении вопросов о соответствии плательщика критериям рисковости.
«Уже подписал соответствующий приказ», – заявил он.
Что это означает для бизнеса?
Плательщики налогов получат более четкое понимание, почему они попадают в список рисковых, и смогут сориентироваться, какую информацию и копии документов необходимо подать комиссии.
Внедренные изменения:
Вводятся несколько новых кодов. Они будут касаться:
«Это очередной шаг на пути к прозрачности и четкости в коммуникации с бизнесом.
Мы уже передали в Минфин свои предложения по изменениям в Порядок приостановки регистрации налоговых накладных. Теперь совершенствуем работу комиссий, чтобы плательщики налогов четко понимали, почему они попали в перечень рисковых», – добавил Руслан Кравченко.
Ранее бизнесу объяснили, почему налоговые накладные могут заблокировать.
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