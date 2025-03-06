ГНС конкретизирует перечень оснований для отнесения плательщика к рисковым

Плательщики налогов получат более четкое понимание, почему они попадают в список рисковых, и смогут сориентироваться, какую информацию и копии документов необходимо подать комиссии.

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Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил, что ГНС обновляет справочник кодов рисковости плательщиков налогов. Эти коды используют комиссии при рассмотрении вопросов о соответствии плательщика критериям рисковости.

«Уже подписал соответствующий приказ», – заявил он.

Что это означает для бизнеса?

Плательщики налогов получат более четкое понимание, почему они попадают в список рисковых, и смогут сориентироваться, какую информацию и копии документов необходимо подать комиссии.

Внедренные изменения:

уточняются коды налоговой информации, которые не применяются к производителям или поставщикам услуг, либо, наоборот, используются только для этих категорий плательщиков.

изменяется период анализа операций с рисковыми контрагентами – теперь будут учитываться только операции, совершенные не ранее, чем принято решение о рисковости контрагента.

Вводятся несколько новых кодов. Они будут касаться:

сомнительных операций по закупке больших объемов услуг или работ без реальных условий для их выполнения;

привлечения к операциям неплательщиков НДС без необходимых ресурсов для выполнения указанных работ;

экспорта товаров неизвестного происхождения в режиме РЕЗ;

отсутствия плательщика по налоговому адресу, что делает невозможным проведение документальной проверки.

«Это очередной шаг на пути к прозрачности и четкости в коммуникации с бизнесом.

Мы уже передали в Минфин свои предложения по изменениям в Порядок приостановки регистрации налоговых накладных. Теперь совершенствуем работу комиссий, чтобы плательщики налогов четко понимали, почему они попали в перечень рисковых», – добавил Руслан Кравченко.

Ранее бизнесу объяснили, почему налоговые накладные могут заблокировать.

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