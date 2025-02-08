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Бизнесу объяснили, почему налоговые накладные могут заблокировать

16:18, 8 февраля 2025
В ГНС разъяснили основные признаки и критерии, по которым накладные могут быть заблокированы.
Бизнесу объяснили, почему налоговые накладные могут заблокировать
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В Государственной налоговой службе представили видеоинструкцию, пошагово объясняющую процесс прохождения налоговых накладных и расчетов корректировки в Системе мониторинга критериев оценки рисков.

Как отметил Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко, один из болезненных вопросов для бизнеса – блокирование налоговых накладных.

«Решил, что следует четко разъяснить правила и механизмы этого процесса. С новой командой ГНС стремимся оградить бизнес от несправедливых решений», – отметил он.

Следовательно, в ДПС создали видеоинструкцию, подробно объясняющую:

  • Путь, который проходят налоговые накладные и расчет корректировки в СМКОР.
  • Основные признаки и критерии, по которым накладные могут быть заблокированы.
  • Советы, как избежать блокировки.

«Параллельно работаем над разъяснением о критериях рисковости налогоплательщика. Бизнес должен четко понимать, почему может попасть в перечень рисковых и каковы его действия в случае такой ситуации», – подчеркнул Руслан Кравченко.

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