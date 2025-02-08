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Какие медуслуги бесплатны для пациентов в амбулаторных условиях – НСЗУ объяснила

15:59, 8 февраля 2025
Как НСЗУ оплачивает медицинские услуги в амбулаторных условиях.
Какие медуслуги бесплатны для пациентов в амбулаторных условиях – НСЗУ объяснила
Источник фото: Arlawka Aungtun/Getty Images
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Национальная служба здоровья Украины в 2025 году детализировала список безвозмездных услуг для пациента в амбулаторных условиях. Таким образом, объясняют в НСЗУ, в этом году за пакетом «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях» предусмотрено пять сервисов.

Как НСЗУ оплачивает медицинские услуги в амбулаторных условиях.

Сервис «Консультации и лечение»

В 2025 году предусмотрено 40 классов в рамках данного сервиса. Если пациенту оказали услуги несколько специалистов в рамках разных классах, то эти услуги будут оплачены.

К примеру, если пациент имеет направление на консультацию к врачу-офтальмологу и направление к врачу-хирургу, то пациент может получить консультации как в один день, так и в разные.

НСЗУ не ограничивает получение консультаций разных врачей во времени и оплатит эти услуги.

Сервисы «Инструментальные обследования» и «Лабораторные обследования»

В 2025 году предусмотрено 5 классов сервиса «Инструментальные исследования», среди которых:

  • Магнитно-резонансная томография;
  • Компьютерная томография;
  • Рентгенологические исследования;
  • Ультразвуковое исследование;
  • Клинические инструментальные исследования.

НСЗУ оплачивает одно инструментальное обследование в пределах одного класса одному пациенту, что может составлять до 5 обследований в день.

К примеру, в один день пациенту могут сделать рентгенологическое обследование, УЗИ, КТ или МРТ и еще одно клиническое инструментальное обследование (ЭКГ или холтеровское исследование, или аудиометрию или другое клиническое инструментальное обследование), и эти услуги будут оплачены.

Лабораторное обследование НСЗУ оплачивает без ограничений в количестве на сутки.

Пациент может произвести УЗИ нескольких различных органов безвозмездно. Для этого врач внесет в ЕСОЗ соответствующий код обследования, включающий УЗИ нескольких органов или систем, например, обследование органов пищеварения и мочеполовой системы.

Сервис «Процедуры»

В 2025 году предусмотрено 10 классов сервиса «Процедуры». Это предполагает, что в один день пациенту может быть выполнено до 10 процедур, по одной из каждого класса. Например, в один день одному пациенту может быть выполнена бронхоскопия под анестезией, перевязка раны и внутривенная инъекция, то НСЗУ оплатит эти 4 услуги медучреждению.

В НСЗУ отмечают, что ограничение услуг по каждому классу каждого сервиса не касается детей.

Ургентные (неотложные) состояния без госпитализации

Если пациент попадает в медучреждение и ему оказывается помощь без госпитализации во время пребывания в приемном отделении или отделении экстренной и неотложной помощи или круглосуточном травматологическом пункте, то НСЗУ оплатит такую ​​услугу.

Профилактические осмотры

В рамках профилактических осмотров один раз в год оплачиваются следующие услуги:

  • гинекологическое обследование;
  • рентгенографическое обследование;
  • обследование глаз и зрения;
  • обследование слуха;
  • общее медицинское обследование здоровья школьников, студентов и других групп населения;
  • обследование в связи с поступлением в учебное заведение;
  • обследование здоровья членов спортивных команд старше 18 лет;
  • обследование для проживания в заведениях длительного пребывания.

Профилактические осмотры детей, проводимых в соответствии с отраслевыми стандартами, медицинские осмотры детей для участия в спортивных соревнованиях, перед их поездкой в ​​летний лагерь, а также для усыновления – оплачиваются без ограничений.

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