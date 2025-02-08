Практика судів
  1. Суспільство

Які медпослуги є безоплатними для пацієнтів в амбулаторних умовах – НСЗУ пояснила

15:59, 8 лютого 2025
Як НСЗУ оплачує медичні послуги в амбулаторних умовах.
Які медпослуги є безоплатними для пацієнтів в амбулаторних умовах – НСЗУ пояснила
Джерело фото: Arlawka Aungtun/Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна служба здоров'я України у 2025 році деталізувала перелік безоплатних послуг для пацієнта в амбулаторних умовах. Таким чином, пояснюють у НСЗУ, цьогоріч за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» передбачено п’ять сервісів.

Як НСЗУ оплачує медичні послуги в амбулаторних умовах.

Сервіс «Консультації та лікування»

У 2025 році передбачено 40 класів в межах даного сервісу. Якщо пацієнту надали послуги декілька спеціалістів в межах різних класів, то ці послуги будуть оплачені.

Наприклад, якщо пацієнт має направлення на консультацію до лікаря-офтальмолога та направлення до лікаря-хірурга, то пацієнт може отримати консультації як в один день, так і в різні.

НСЗУ не обмежує отримання консультацій різних лікарів у часі та оплатить ці послуги.

Сервіси «Інструментальні обстеження» та «Лабораторні обстеження»

У 2025 році передбачено 5 класів сервісу «Інструментальні дослідження», серед яких:

  • Магнітно-резонансна томографія;
  • Комп’ютерна томографія;
  • Рентгенологічні дослідження;
  • Ультразвукове дослідження;
  • Клінічні інструментальні дослідження.

НСЗУ оплачує одне інструментальне обстеження в межах одного класу одному пацієнту, що може становити до 5 обстежень за день. Наприклад, в один день пацієнту можуть зробити рентгенологічне обстеження, УЗД, КТ або МРТ і ще одне клінічне інструментальне обстеження (ЕКГ або холтеровське дослідження, або аудіометрію або інше клінічне інструментальне обстеження), і ці послуги будуть оплачені.

Лабораторні обстеження НСЗУ оплачує без обмежень в кількості на добу.

Пацієнт може зробити УЗД кількох різних органів безоплатно. Для цього лікар внесе в ЕСОЗ відповідний код обстеження, який включатиме УЗД кількох органів або систем, наприклад обстеження органів травлення та сечостатевої системи.

Сервіс «Процедури»

У 2025 році передбачено 10 класів сервісу «Процедури». Це передбачає, що в один день пацієнту може бути виконано до 10 процедур, по одній із кожного класу. Наприклад, в один день одному пацієнту може бути виконано бронхоскопію під анестезією, перев’язку рани та внутрішньовенну ін’єкцію, то НСЗУ оплатить ці 4 послуги медзакладу.

У НСЗУ зазначають, що обмеження послуг за кожним класом кожного сервісу не стосується дітей.

Ургентні (невідкладні) стани без госпіталізації

Якщо пацієнт потрапляє в медзаклад і йому надається допомога без госпіталізації під час перебування в приймальному відділенні або відділенні екстреної та невідкладної допомоги або цілодобовому травматологічному пункті, то НСЗУ оплатить таку послугу.

Профілактичні огляди

В межах профілактичних оглядів один раз на рік сплачуються такі послуги:

  • гінекологічне обстеження;
  • рентгенографічне обстеження;
  • обстеження очей та зору;
  • обстеження слуху;
  • загальне медичне обстеження здоров'я школярів, студентів та інших певних груп населення;
  • обстеження у зв’язку зі вступом до навчального закладу;
  • обстеження здоров’я членів спортивних команд старше 18 років;
  • обстеження для допуску для проживання в закладах тривалого перебування.

Профілактичні огляди дітей, які проводяться відповідно до галузевих стандартів, медичні огляди дітей для участі в спортивних змаганнях, перед їхньою поїздкою до літнього табору, а також для усиновлення — оплачуються без обмежень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Євроінтеграційний комітет Верховної Ради забракував законопроект про створення Київського міського окружного адміністративного суду

Комітету Верховної Ради не сподобався законопроект, яким пропонується доручити розгляд справ про оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП, НАЗК не Вищому адміністративному суду, суддів якого відбиратимуть за вирішальної ролі іноземних експертів, а Київському міському окружному адміністративному суду.

Володимир Зеленський ветував закон про Реєстр військовослужбовців та автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів

Президент Зеленський наклав вето на прийнятий Верховною Радою закон щодо широкого набору даних, який буде вноситися до Реєстру військовослужбовців, включно з працівниками розвідки та СБУ, і про автоматичну передачу даних про стан здоров’я до Міноборони.

Верховний Суд пояснив, що розгляд судом справи, де він є третьою особою, а підставами позову є його дії, без належного з’ясування наявності чи відсутності підстав для відводу, не відповідає принципу неупередженості

Об’єднана палата КЦС ВС наголосила, що у всіх випадках судді зобов’язані діяти таким чином, щоб слугувати прикладом доброчесності для учасників судових проваджень, громадськості, тому несуть повну відповідальність за вирішення питань, пов’язаних з їх приватним інтересом, таким чином, щоб максимально запобігати конфлікту інтересів.

Верховний Суд пояснив, як кваліфікуються дії інспектора патрульної поліції, який заволодів 260 л бензину департаменту через паливну смарткартку АЗС

Дії інспектора патрульної поліції, який шляхом використання врученого йому в законний спосіб офіційного документа заволодів майном департаменту, а саме, використовуючи паливну смарткартку АЗС, заволодів спочатку 10 л бензину вартістю 258 грн і повторно – 250 л бензину на суму 6450 грн, отримали правильну кваліфікацію за частинами 2 і 3 ст. 191 КК – Верховний Суд.

Перебування одного з відповідачів за межами країни не свідчить про неможливість розгляду пред’явлених до нього вимог – Верховний Суд

Суди не врахували, що перебування одного з відповідачів за межами країни не свідчить про неможливість розгляду пред’явлених до нього вимог, не врахували, що визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача, натомість встановлення належності відповідачів та обґрунтованості позову – обов’язком суду.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду