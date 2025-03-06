Украинцы за границей смогут платить штрафы от ТЦК дистанционно – комитет рекомендовал принять закон

Ранее заместитель министра обороны Катерина Черногоренко заявила, что дистанционная оплата штрафов от ТЦК через Резерв+ за границей станет сервисным шагом.

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Дистанционная оплата штрафов через Резерв+ каждым украинцем и украинкой за границей, которые нарушили воинский учет, станет значительным сервисным шагом. Однако для того, чтобы каждый украинец или украинка, нарушившие правила воинского учета и находящиеся за границей, могли удобно оплатить штраф от ТЦК в Резерв+, необходимо принять законопроект №12093. Об этом ранее рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

Отметим, что 5 марта Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять этот законопроект в целом как закон.

По словам Черногоренко, законопроект №12093 предусматривает, что «каждый гражданин или гражданка смогут оплатить штраф в «два клика» в Резерв+».

«Мы хотим запустить этот функционал прямо в приложении, чтобы люди физически не ходили в ТЦК, особенно если они находятся в иностранных странах. Они смогут сделать это из любой удобной точки мира. Кроме того, если человек делает это инициативно и добровольно, то он оплачивает только 50% штрафа», – пояснила замминистра.

«Это не нововведение. Сейчас мы так живем в рамках нарушений «правил дорожного движения». Мы проконсультировались с коллегами из МИД и хотим, чтобы, если законопроект №12093 будет поддержан в первом и втором чтении, мы реализовали его в Резерв+, и это стало еще более удобным сервисом», – добавила Черногоренко.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом №12093 предлагается дать уклонистам скидку в 50% при добровольном признании нарушения и оплате штрафа от ТЦК.

Авторами проекта выступили члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, включая его главу Сергея Ионушаса.

Как отмечают народные депутаты, ключевая проблема, которую предлагается решить, – предоставить призывникам, военнообязанным и резервистам возможность самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального установленного соответствующей статьей КУоАП уровня, то есть 8 500 грн.

Такие нарушители смогут самостоятельно инициировать в отношении себя процесс рассмотрения дела и наложения взыскания через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста, то есть через Резерв+.

Очевидно, что возможность дистанционной оплаты штрафов через Резерв+ также позволит юношам 18-25 лет проще получать документы в паспортных сервисах, а всем другим украинцам за границей – избежать полного блокирования счетов и ареста имущества.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», этот же законопроект предусматривает упрощение условий для наложения ТЦК заочных штрафов без составления протокола и ускорение ареста счетов уклонистов.

Поправки ко второму чтению, одобренные комитетом, пока не опубликованы.

Автор: Наталя Мамченко

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