Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа сталкивается с «очевидной угрозой»

Президентка ЕК подчеркнула, что Европа должна поставить Украину в позицию силы.

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Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в сообщении на своей странице в X по прибытии на саммит ЕС заявила, что Европа «сталкивается с очевидной и непосредственной угрозой» и подчеркнула важность сегодняшнего саммита для увеличения оборонных расходов на континенте.

«Мы должны быть способны защищать себя и поставить Украину в позицию силы», – подчеркнула она.

Напомним, что президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта предложила создать новый фонд для увеличения военных расходов по всему Европейскому Союзу.

Она предложила разрешить странам ЕС привлекать до 150 миллиардов евро займов в рамках пятиточечного плана по увеличению оборонных расходов.

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