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Марко Рубіо назвав повномасштабну війну «проксі-війною» між США і РФ

11:41, 6 березня 2025
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні – це «проксі-війна» між двома ядерними державами.
Марко Рубіо назвав повномасштабну війну «проксі-війною» між США і РФ
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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що повномасштабна війна Росії проти України «є проксі-війною між США та РФ».

«Відверто кажучи, це є проксі-війна між ядерними державами - Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією — і вона має завершитися. Але ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити», — заявив він в інтерв’ю Fox News, текст якого оприлюднили на сайті Держдепу.

На його думку, «ніхто не має жодного плану, як закінчити війну». Він заявив, мовляв, надання Україні всього необхідного «стільки, скільки потрібно» - це не стратегія.

«З російського боку, очевидно, вони боролися на початку цього конфлікту. Вони більша країна.  Вони досягли певного прогресу. Але й росіяни в жодному разі не тікають від нього. Тож конфлікт зайшов у глухий кут», - каже держсекретар.

За словами Рубіо, наразі президент США Дональд Трамп намагається «з'ясувати, чи є шлях до миру» та повинні бути залучені «обидві сторони, росіян і українців».

Рубіо також поділився, що США нібито попросили Володимира Зеленського «не саботувати» мирні переговори між Україною та Росією: «Коли віцепрезидент зазначив, що для вирішення таких питань потрібна дипломатія, президент Зеленський, на жаль, прийняв рішення кинути виклик віцепрезиденту і почати ставити під сумнів, чи можлива взагалі дипломатія; по суті, саботуючи і підриваючи план Трампа».

Він додав, що «радий», що президент України переглянув свою позицію.

«Я справді вірю, що це конфлікт, у якому ми повинні знайти вихід. Він вимагатиме поступок з обох сторін, але ми маємо їх обох змусити сісти за стіл (переговорів – ред). Українці мають бути там. Це очевидно, бо це їх країна. І росіяни мають бути за цим столом. І лише президент Трамп може зробити це можливим», – підсумував Рубіо.

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США рф Україна війна Рубіо

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