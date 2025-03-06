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На Львівщині зіштовхнулися автобус та вантажівка – багато травмованих, водій загинув, фото

16:54, 6 березня 2025
Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Заклад Стрийського району.
На Львівщині зіштовхнулися автобус та вантажівка – багато травмованих, водій загинув, фото
Джерело фото: поліція Львівської області
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У Львівській області внаслідок зіткнення автобуса й вантажівки загинув чоловік, 16 осіб отримали травми, серед них діти. Як повідомили у поліції області, дорожньо-транспортна пригода сталася 5 березня, ввечері близько 18 години на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Заклад Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автобуса Еталон та вантажівки DAF.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автобуса загинув на місці події. Водій вантажівки та 15 пасажирів автобуса: дівчата віком 1, 7, 10, і 17 років, десять жінок віком від 19 до 64 років, а також 37-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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Львів ДТП

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