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ВАКС засудив до 8 років ув’язнення ексзаступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука

11:24, 6 березня 2025
У червні 2023 року посадовця викрили на проханні надати 1,8 млн грн неправомірної вигоди.
ВАКС засудив до 8 років ув’язнення ексзаступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука
Фото: parlament.ua
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У четвер, 6 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та визнала винуватим колишнього заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації, якого викрили на проханні надати 1,8 млн грн неправомірної вигоди. Про це повідомили пресслужби САП та ВАКС.

Там не називають прізвище посадовця, але, за даними ЗМІ, мова йде про Ігоря Гайдука.

«Йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років і 2 місяці з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях державної та комунальної форм власності (тих, в яких розмір державної частки становить більше 50%), пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки. Суд також конфіскував його автомобіль», - повідомили у ВАКС.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

У САП нагадали, у червні 2023 року заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації спільно з іншим заступником було викрито на проханні надати підприємцем 1,8 млн грн за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед товариством за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році, а також за сприяння укладенню нових і фінансуванню чинних договорів з товариством.

На сьогодні матеріали стосовно іншого заступника виділені в окреме провадження та розгляд провадження зупинено у зв’язку з його мобілізацією.

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суд рішення суду ВАКС

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