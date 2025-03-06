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ВАКС приговорил к 8 годам лишения свободы экс-заместителя главы Тернопольской ОВА Игоря Гайдука

11:24, 6 марта 2025
В июне 2023 года чиновника разоблачили в просьбе предоставить 1,8 млн грн неправомерной выгоды.
ВАКС приговорил к 8 годам лишения свободы экс-заместителя главы Тернопольской ОВА Игоря Гайдука
Фото: parlament.ua
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В четверг, 6 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала виновным бывшего заместителя главы Тернопольской областной военной администрации, которого разоблачили в просьбе предоставить 1,8 млн грн неправомерной выгоды. Об этом сообщили пресс-службы САП и ВАКС.

Там не называют фамилию чиновника, но, по данным СМИ, речь идет об Игоре Гайдуке.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 2 месяца с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях государственной и коммунальной формы собственности (тех, в которых размер государственной доли составляет более 50%), связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года. Суд также конфисковал его автомобиль», — сообщили в ВАКС.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

В САП напомнили, что в июне 2023 года заместителя главы Тернопольской областной военной администрации совместно с другим заместителем разоблачили в просьбе предоставить предпринимателем 1,8 млн грн за осуществление оплаты задолженности Тернопольской ОВА перед обществом за работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году, а также за содействие заключению новых и финансированию действующих договоров с обществом.

На сегодняшний день материалы в отношении другого заместителя выделены в отдельное производство, и рассмотрение дела приостановлено в связи с его мобилизацией.

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