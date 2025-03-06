Во Львовской области столкнулись автобус и грузовик – много пострадавших, водитель погиб, фото

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Киев-Чоп» возле села Заклад Стрыйского района.

Источник фото: полиция Львовской области

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Во Львовской области в результате столкновения автобуса и грузовика погиб мужчина, 16 человек получили травмы, среди них дети. Как сообщили в полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло 5 марта, вечером около 18 часов на автодороге «Киев-Чоп» возле села Заклад Стрыйского района.

По предварительной информации правоохранителей, произошло столкновение автобуса Эталон и грузовика DAF.

От полученных в результате ДТП травм водитель автобуса погиб на месте происшествия. Водитель грузовика и 15 пассажиров автобуса – девочки в возрасте 1, 7, 10 и 17 лет, десять женщин в возрасте от 19 до 64 лет, а также 37-летний мужчина – получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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