Марк Рубио назвал полномасштабную войну «прокси-войной» между США и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине – это прокси-война между двумя ядерными государствами.

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что полномасштабная война России против Украины «является прокси-войной между США и РФ».

«Откровенно говоря, это прокси-война между ядерными державами — Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией — и она должна завершиться. Но никто не имеет ни малейшего представления или плана, как это сделать», — заявил он в интервью Fox News, текст которого был опубликован на сайте Госдепа.

По его мнению, «никто не имеет никакого плана, как закончить войну». Он отметил, что предоставление Украине всего необходимого «столько, сколько потребуется» — это не стратегия.

«С российской стороны, очевидно, они испытывали трудности в начале этого конфликта. Это более крупная страна. Они добились определенного прогресса. Но и россияне ни в коем случае не отступают от него. В результате конфликт зашел в тупик», — сказал госсекретарь.

По словам Рубио, в настоящее время президент США Дональд Трамп пытается «выяснить, есть ли путь к миру», и в этот процесс должны быть вовлечены «обе стороны — россияне и украинцы».

Рубио также сообщил, что США якобы просили Владимира Зеленского «не саботировать» мирные переговоры между Украиной и Россией: «Когда вице-президент отметил, что для решения таких вопросов необходима дипломатия, президент Зеленский, к сожалению, принял решение бросить вызов вице-президенту и начал ставить под сомнение саму возможность дипломатии, фактически саботируя и подрывая план Трампа».

Он добавил, что «рад», что президент Украины пересмотрел свою позицию.

«Я действительно верю, что это конфликт, из которого мы должны найти выход. Он потребует уступок с обеих сторон, но мы должны заставить их обоих сесть за стол переговоров. Украинцы должны быть там. Это очевидно, ведь это их страна. И россияне должны быть за этим столом. И только президент Трамп может сделать это возможным», — подытожил Рубио.

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