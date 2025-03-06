Валерий Залужный заявил, что США присоединились к «оси зла» в «разрушении мирового порядка»

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что «США окончательно разрушают мировой порядок».

Фото: Reuters

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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что США присоединяются к «оси зла» в «разрушении мирового порядка». Об этом он сказал во время выступления в Chatham House в Лондоне, пишет Sky News.

«Неспособность квалифицировать действия России как агрессию — это огромный вызов для всего мира и Европы в частности», — сказал Залужный.

Также он добавил, что «потому что мы видим, что не только ось зла и Россия пытаются пересмотреть мировой порядок, но и США окончательно разрушают этот порядок».

Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что полномасштабная война России против Украины «является прокси-войной между США и РФ».

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